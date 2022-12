Caso Traoré | la nota di Benetton Rugby | “Condanniamo ogni espressione di razzismo Noi sempre dalla parte del rispetto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “tiene a ribadire di avercondannato con la massima fermezzadio forma di discriminazione. Non fannodella nostra cultura e non rappresentano la nostra identità ed i nostri valori. Lo abbiamodimostrato con i fatti, non solo con le parole, e continueremo a sostenerlo con forza”. Lo afferma in unala società trevigiana, riguardo all’episodio denunciato sui profili social dadel giocatore Cherif, al quale è stata regalata una banana marcia nel corso della tradizionale cena di Natale. “Comportamenti simili – prosegue la– non hanno nulla che vedere con lo sport, e davanti ad episodi del genere ...