Caso Hasib Omerovic | arrestato un poliziotto ' Ci fu tortura Atti di violenza gratuiti'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il 36enne era precipitato il 25 luglio scorso dalla sua abitazione nel corso di una perquisizione delle forze dell'ordine. Avvisi di garanzia anche per altri quattro agenti, indagati per falso ...

Nel capo di imputazione ad Andrea Pellegrini viene contestato di avere "con abuso dei poteri e in violazione della funzione, nel corso dell'attività volta all'identificazione" diOmerovic e con ...Il 36enne era precipitato il 25 luglio scorso dalla sua abitazione nel corso di una perquisizione delle forze dell'ordine. Avvisi di garanzia anche per altri quattro agenti, indagati per falso ... Caso Hasib Omerovic, arrestato poliziotto: è accusato di tortura A Roma un poliziotto è stato arrestato con accusa di tortura nel caso di Hasib Omerovic. La Procura contesta il reato di falso ideologico nei confronti dell'agente che è agli arresti domiciliari.