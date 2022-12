Caso Beccaglia | tifoso condannato Cruciani sbotta | “Vergogna”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Vi ricordate la vicenda di un signore, che sicuramente ha sbagliato, che diede una manata sul sedere di una giornalista televisiva, Greta, di fronte allo stadio Castellani di Empoli. Era il novembre del 2021. Questo signore è statoin primo grado a 1 anno e 6 mesi e dovrà anche risarcire la giornalista.: "Secondo voi uno può esserea un anno e 6 mesi per una cosa del genere?".@giu#Greta#giustizia pic.twitter.com/YT5c1Pu2Lm — La Zanzara (@LaZanzaraR24) December 21, 2022 Io dico: secondo voi questa roba qui può essere giudicata una violenza sessuale? Uno può esserea oltre un anno di galera ed essere messo al pubblico ludibrio e vedere la sua vita segnata per sempre per aver commesso un errore ed ...