Case Ipogee | cosa sono? Ecco cosa sapere se se ne vuole costruire una

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Costruzioni: ovveroper vivere sottoterra. Un’abitazione completamente sotterranea può non sembrare una soluzione attraente ma offre diversi vantaggi in termini di comfort interno e di tutela ambientale. Inoltre, con le moderne soluzioni non bisogna rinunciare ad ambienti luminosi e salubri perfettamente integrati con il paesaggio. L’articolo completo si può trovare sul Magazine di Immobiliare.it Cos’è l’architettura ipogea? Con il termine architettura ipogea si definiscono le costruzioni realizzate totalmente, o in gran parte, sottoterra. Rimangono non interrati l’ingresso ed alcune aperture necessarie per catturare la luce per illuminare gli ambienti interni. Questo stile appartiene alla corrente della bio-architettura. Come realizzareSe si è interessati a realizzare una struttura ipogea, ...