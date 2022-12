Casa Bianca conferma visita Zelensky oggi

Dovrebbe incontrare Joe Biden allae poi parlare al Congresso. I giornali americani " tra questi il New York Times , il Washington Post e la Cnn , che ha dato la notizia per prima " hanno ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà oggi in visita allae al Congresso Usa. Lo conferma un alto funzionario americano in un briefing con un ristretto numero di giornalisti. "Zelensky era desideroso di compiere il suo primo viaggio all'estero ...Intanto, in patria, il timore diffuso è che Mosca possa lanciare un'altra grande offensiva su larga scala in pieno inverno, ma secondo Washington il governo russo su questo è diviso, ha riferito un al ...Washington, 21 dic. (Adnkronos) - La Casa Bianca annuncia ufficialmente la visita di Volodymyr Zelensky oggi a Washington, precisando che il presidente ucraino sarà accolto da Joe Biden alle 14 ...