“Caro amore lontanissimo” | per Natale esce il brano di Marco Mengoni

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) In occasione dele del suo compleanno,decide di fare un regalo speciale al proprio pubblico: dal 25 dicembre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali "" dalla colonna sonora de "Il Colibrì", film di Francesca Archibugi uscito al cinema il 14 ottobre. Il, che fino ad ora era presente esclusivamente nella versione fisica nel nuovo album Materia (Pelle), uscirà il 25 dicembre accompagnato da una diretta su Tik Tok in programma alle ore 19:00 durante la quale verranno svelate immagini inedite della registrazione del, scritto da Sergio Endrigo, Riccardo Sinigallia e prodotto da E.D.D., è unche ...

Marco Mengoni, a Natale su piattaforme Caro amore lontanissimo - Musica Il brano fa parte della colonna sonora del film 'Il Colibrì' uscito lo scorso 14 ottobre e sarà disponibile dal 25 dicembre ...In occasione del Natale e del suo compleanno, Marco Mengoni pubblica dal 25 dicembre sulle piattaforme digitali "Caro amore lontanissimo" dalla colonna sonora de "Il Colibrì", film di Francesca Archib ...