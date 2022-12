Carcere di Rebibbia | detenuto si toglie la vita | sarebbe uscito fra sei mesi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Aveva una condanna per concorso in rapina. Da inizio anno in 82 si sono tolti la, mai numeri così ...

Servizio Informazione Religiosa

Aveva una condanna per concorso in rapina. Da inizio anno in 82 si sono tolti la vita, mai numeri così ...Avrebbe finito di scontare la pena tra sei mesi ma stamattina si è tolto la vita neldia Roma . L'uomo, 30 anni di origine bengalese, aveva una condanna a meno di due anni per concorso in rapina . In primo grado era stato lasciato fuori dal, ma a luglio in ... Natale: nel carcere di Rebibbia e in altri 20 in Italia, detenuti serviti ... Avrebbe finito di scontare la pena tra sei mesi ma stamattina si è tolto la vita nel carcere di Rebibbia a Roma. L'uomo, 30 anni di origine bengalese, aveva una condanna a meno ...Sarebbe uscito dal carcere tra sei mesi ma si è impiccato questa mattina nella propria cella. L'uomo, di orgine bengalese, aveva 30 anni e stva scontando una pena di due anni ...