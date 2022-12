Carcere di Benevento | Sindacato Polizia Penitenziaria | “Detenuti tossicodipendenti richiedono cure”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa delS.PP. a firma di Aldo Di Giacomo. “Natale di rivolta neldi. Altro che buonismo, situazione sempre di emergenza. Altro che clima natalizio nelle carceri. La rivolta nel penitenziario dismentisce ogni richiamo al buonismo per le festività ed è, purtroppo, solo l’ultima di un anno terribile per numero di rivolte ed aggressioni agli agenti oltre che di suicidi (81e 5 personale penitenziario)”. Così il segretario generale del S.PP. () Aldo Di Giacomo che aggiunge “il nuovo capo del DAP Giovanni Russo, a cui rinnoviamo gli auguri di buon lavoro, è ...

Corriere del Mezzogiorno

'Le prime avvisaglie della rivolta di ieri neldisi sono avute verso le 17:25 . Verso le 19:30 però è stata contenuta dalla Polizia Penitenziaria con l'ausilio di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza intervenuti ...... Claudio Marcangeli, "urge un rinnovamento dell'ordinamento penitenziario e misure più restrittive per coloro che si rendono promotori di gravi eventi critici come quello neldi". . Carceri, detenuti in rivolta a Benevento Dopo ore di mediazione è rientrato l’allarme nel carcere di Benevento; i detenuti avevano distrutto le sale della socialità e avevano .... Per il sindacato Asppe: “Provocata da carcerati protagonisti tumulti casertani del 2020”. Hanno distrutto la cosiddetta sala della socialità, dove i detenuti si incontrano, oscurato le telecamere e ...