Carcere Benevento | “Rivolta provocata da protagonisti tumulti casertano 2020”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHanno distrutto la cosiddetta sala della socialità, dove i detenuti si incontrano, oscurato le telecamere e si preparavano a una vera e propria: ieri pomeriggio si è temuto il peggio a, dove un gruppo di carcerati, secondo il sindacato Asppe giàdegli ormai tristemente noticasertani a Santa Maria Capua Vetere nel, per circa due ore hanno tenuto sotto scacco la Polizia Penitenziaria. All’esterno dell’istituto penitenziario sono accorse anche le forze dell’ordine, pronte a intervenire. Per fortuna il pericolo è scampato grazie a una provvidenziale opera di mediazione del comandante della Polizia Penitenziaria. A darne notizia è Tommaso De Lia, vicesegretario regionale dell’Asppe, organizzazione sindacale confederata Consip, che, in ...

