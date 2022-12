Adnkronos

Si muove anche Tamoil con - 3 cent su entrambi i. In attesa di assorbire questi ultimi interventi, prosegue il calo dei prezzi alla pompa. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di ...... l'anno prossimo potrebbero esservi problemi, dipende dall'attivazione dipunti di ... Accise epiù cari, Rosati (Faib): 'Il Governo ha scelto il momento sbagliato' Caro energia, ... Carburanti, nuovi ribassi per prezzi benzina e diesel oggi in Italia (Adnkronos) - Continuano i ribassi sui prezzi dei carburanti oggi in Italia. Con le quotazioni internazionali ieri stabili sulla benzina e sempre in discesa sul diesel, oggi Eni torna a ridurre di 1 c ...INTERVISTA a Dante Natali, presidente di Federmetano, associazione dei distributori metano per auto, con sede a Bargellino: "In difficoltà anche le famiglie che hanno scelto l'auto a metano per il min ...