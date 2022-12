Capitani & gagliardetti | Italia 1987-1990

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Idell’dalalDai mondiali messicani del 1986 alle notti magiche di’90 pochissimo cambia neidell’a partire dal. Il formato e le caratteristiche principali del gagliardetto rimangono praticamente inalterate e l’unica differenza si registra negli esemplari utilizzati per i mondiali che hanno i caratteri delle scritte ricamate notevolmente inferiori rispetto agli esemplari in uso alla precedente edizione della competizione iridata.– Uruguay MondialiOltre alla nazionale, anche le rappresentative giovanili utilizzavano nel quadrienniosimilari ma che, tuttavia, non ...