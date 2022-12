Calciomercato Milan – Pellegatti al club | “In attacco prendetemi lui!”

Calciomercato.com

Secondo quanto riportato quest'oggi in prima dal L'Eco di Bergamo , nei prossimi giorni ildovrebbe chiudere per Marco Sportiello e questo lascerebbe sguarnito il ruolo di secondo dietro Musso :......potrebbe decidere di affondare il colpo su Djalò Il Corriere dello Sport analizza il... Il difensore è dotato di grande fisicità ed è un ex Primavera. La partita di questa sera darà ... Milan, Maldini lavora sulle uscite: ecco chi rischia tra gennaio e giugno Inter, rottura con Milan Skriniar L'agente del giocatore non trova l'accordo per il rinnovo del contratto. Tutti i dettagli della situazione Tiene banco la trattativa per il rinnovo di Milan Skrinia ...L'Adana Demirspor di Vincenzo Montella piomba su Tiemoué Bakayoko Il club turco, dove milita la vecchia conoscenza del campionato italiano Gokhan Inler, cerca un giocatore ...