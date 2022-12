Calcio | Psg Mbappé anticipa il rientro

Corriere dello Sport

E la reazione da parte di Mbappè e compagni c'è stata: i 'bleus' sono pervenuti al pareggio grazie alla doppietta proprio del fuoriclasse del. Poi, i supplementari e i rigori che hanno decretato ...Il resto del programma di Mbappé non è stato specificato dal, che affronterà lo Strasburgo il 28 dicembre per la ripresa della Ligue 1 al Parco dei Principi, poi sarà in trasferta a Lens l'1 ... L'Argentina scuote il Psg: lo sfottò a Mbappé e la reazione di Messi L'attaccante, tre giorni dopo la finale Mondiale persa, si è presentato al centro sportivo del club PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Tre giorni dopo ...L'attaccante della Francia è già tornato al centro sportivo del suo club per prepararsi in vista del campionato, sacrificando i giorni di relax post Mondiale ...