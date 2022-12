Calcio | Guardiola ' Messi il migliore anche senza Mondiale'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) "La Champions? Non ho rinnovato solo per questo ma è il nostro obiettivo" MSTER (INGHILTERRA) - "Siamo incredibilmente felici per Alvarez e Otamendi e, personalmente, per. Nessuno può ...

Alfredo Pedullà

riparte col contratto rinnovato prima della sosta per i Mondiali. "Posso solo ringraziare la società per la fiducia in me. Sarà difficile ripagarla. Era difficile dire di no e non ho ...Nonostante la stagione al di sotto delle aspettative i Reds hanno vinto entrambe le sfide, ma per i bookmaker nel match di domani all'Etihad è avanti la formazione di, proposta a 1,88 su ... Guardiola attacca: “Non abbiamo calciatori, ma i cervelli del calcio hanno deciso di giocare tra qua ... 'La Champions Non ho rinnovato solo per questo ma è il nostro obiettivo' MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Siamo incredibilmente felici ...ELF Cup Manchester City-Liverpool, torna il calcio europeo dopo i mondiali, con questo big match di coppa di lega inglese.