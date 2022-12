Calciatrice | ' sono incinta il club non mi paga più'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) "e la mia squadra mi ha tolto lo stipendio". È il j'accuse di Alice Pignagnoli, 34enne portiere di calcio della Lucchese, in Serie C femminile, che denuncia la sua società. La notizia è ...

"Per una donna dovrebbe essere normale sognare di fare lae avere una famiglia - argomenta Pignagnoli -incredula, ogni anno cigiocatori che si fanno male a lungo: una società ...Misentita sola, inutile, incapace, un giocattolo vecchio da gettare". Per laè stato un pugno nello stomaco inaspettato, visto quando era successo due anni prima con il Cesena, ...