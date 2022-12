Cagliari | oggi l’incontro per provare a chiudere il ritorno di Ranieri

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilcontinua a lavorare per riportare Claudiosulla panchina rossoblù. Le ultime sul nuovo allenatore Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Unione Sarda, quella disarà una giornata fondamentale per la panchina del. Il club rossoblù incontrerà infatti Claudioper riportarlo in Sardegna. L’allenatore romano vorrebbe un contratto di 1,5 milioni di euro a stagione fino al 2024. Si attendono quindi sviluppi in giornata per capire quello che sarà il futuro di una delle squadre più importanti della Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'Unione Sarda.it

Le ultime sul nuovo allenatore Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de L'Unione Sarda, quella disarà una giornata fondamentale per la panchina del. Il club rossoblù ...... ha incontrato oltre 400 studenti del Liceo artistico "Foiso Fois" di, nell'aula magna ... Ancoraricevo delle offese sui social, ma ho trovato la forza di raccontare quello che mi è ... «Oggi vivere da soli è un lusso, e non solo a Cagliari» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...