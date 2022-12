Bufera sull’Fbi | “Ha mentito sul figlio di Biden”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) New York si attiva per costruire tendopoli per i migranti La Grande Mela ha bisogno di un complesso di tende per i migranti, hanno detto al Wall Street Journal oggi alcuni funzionari, poiché la città più grande della nazione si deve preparare ad ospitare un’ondata crescente di richiedenti asilo. Più di 30 mila migranti in cerca di asilo sono arrivati a New York dalla primavera. Solo la città di El Paso, Texas, ha inviato circa 10 mila richiedenti asilo, per lo più venezuelani che non avevano amici o parenti negli Stati Uniti, tra settembre e ottobre. El Paso sabato ha dichiarato lo stato di emergenza, idem la contea di Yuma, in Arizona e Denver, in Colorado. A New York da mesi 5.500 migranti sono in quattro hotel che la città ha convertito in centri di soccorso questo autunno. Uno degli hotel ha sostituito la tendopoli da 1.000 posti letto costruita a ottobre su Randalls Island. Ora ...