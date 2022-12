Bufera Brozovic | canta coro nazista durante la festa con la Croazia

Calcio in Pillole

su Marceloe la Croazia. Nelle ultime è diventato virale un video dei festeggiamenti che riprende alcuni giocatori della nazionale, tra cui il centrocampista dell'Inter, mentre gridano ...In un video che sta circolando in rete si vedono il difensore dello Zenit Dejan Lovren e il centrocampista dell'Inter Marcelomentre intonano 'Za Dom Spremni' , con tanto di saluto ... Croazia, Brozovic nella bufera per un coro neonazista – VIDEO Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Marcelo Brozovic ed alcuni suoi compagni della Croazia sono finiti nella bufera per aver intonato un coro neonazista: il video.