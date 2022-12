Borussia Mönchengladbach | arriva la prima offerta per Thuram

Footballnews24.it

Secondo quanto riporta Goal.com , la dirigenza bavarese sta continuando il pressing su Yann Sommer , estremo difensore svizzero delMonchengladbach. L'Inter monitora la situazione.Sarebbe anch'essa di limitato impegno economico l'opzione Yann Sommer: l'elvetico, tesserato per ilMonchengladbach, conosce la Bundesliga come le sue tasche, non è di primo pelo e ha il ... Borussia Mönchengladbach, asta per Thuram: prime offerte dalla Premier League