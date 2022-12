Borussia Dortmund | il punto sul futuro di Hummels

Calciomercato.com

Dopo i test controe Bastia, si chiude con una vittoria contro il Lugano il ritiro invernale della Fiorentina , che si avvicina nel migliore dei modi alla ripresa del campionato del 4 gennaio col Monza.Stando a quanto riporta il Sun , i Blancos sono convinti di aver sconfitto la concorrenza del Liverpool e del Manchester City nella corsa al 19enne talento inglese delFiorentina, 6-1 al Lugano in amichevole: doppietta di Barak, in gol anche Duncan, Ikone e Milenkovic e l'atteso Castrovilli ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...