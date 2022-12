Borsa di Milano oggi 21 dicembre 2022

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)– . Piazza Affari nei primi scambi conferma l’avvio leggermente positivo, con le Borse europee che, in un clima comunque incerto, crescono di poche frazioni di punto: l’indice Ftse Mib sale dello 0,2%, con Saipem miglior titolo tra quelli a elevata capitalizzazione in aumento del 2,6%. LaL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::apre in lieve rialzo, Ftse Mib +0,33%prosegue positiva con energia e autoEuropa fiacca in attesa Usa,-0,5%chiude in rialzo (+0,95%)svetta in un’Europa incerta, euro sui minimi ...