Non si è spenta l'onda negativa della decisione a sorpresa della Banca centrale giapponese di allentare la politica di controllo dei rendimenti dei titoli sovrani permettendo ai tassi di interesse a ...Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ... Borsa: Asia debole ancora guardando alla Banca del Giappone - Economia Altra giornata di ribassi per la Borsa di Tokyo, con gli investitori che stanno valutando le implicazioni di un cambiamento di politica a sorpresa ...Non si è spenta l'onda negativa della decisione a sorpresa della Banca centrale giapponese di allentare la politica di controllo dei rendimenti dei titoli sovrani permettendo ai tassi di interesse a l ...