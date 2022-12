Bonus psicologo anche nel 2023 | sale a 1 500 euro Cosa cambia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Delle ultime ore la novità chenelsi potrà chiedere il: se dovesse essere confermato l’emendamento alla Manovra, proposto dal Pd e approvato nella notte tra il 20 e 21 dicembre, la misura verrà rifinanziata, e con uno stanziamento di soldi più corposo.l’importo erogato il prossimo anno sarà più alto: dai precedenti 600si arriverebbe a 1.500. La somma potrà quindi andare a supporto delle spese sostenute dai cittadini beneficiari per sessioni di psicoterapia. Ilera nato con il decreto Milleproroghe dello scorso anno. E potrebbe ora diventare strutturale, cioè permanente. Ricordiamo che a suo favore erano stati stanziati in origine 10 milioni di ...

2022 - 12 - 21 11:32:24sale a 1500 euro: sarà permanente Ilnato con il decreto Milleproroghe dello scorso anno diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro. È ...Il contributo sarà finanziato con 5 milioni di euro per il 2023 Il, nato con il decreto Milleproroghe dello scorso anno, diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro. E' quanto previsto da un emendamento del Pd approvato in Commissione Bilancio della ... Manovra, ecco cosa cambia: bonus psicologo (a 1.500 euro), voucher disco, reddito alimentare, le nuove misure Il bonus psicologo diventa permanente. Prorogato ancora per dare la possibilità agli italiani di farsi aiutare dal lato psichico ...Arrivato nella notte il via libera della commissione Bilancio della Camera alla manovra finanziaria. Saltata la norma sui pos, rimodulato il bonus per i ...