Bonus mobili da 8 000 euro | ecco come ottenerlo

Corriere della Sera

2022 - 12 - 21 08:52:17 Proroga, sale a 8mila euro Ilverrà prorogato ma non a 5.000 euro, come già previsto, ma a 8.000, riducendo quindi il taglio rispetto ai 10.000 euro ...La manovra del Governo Meloni continua a prendere forma. Tra le misure che stanno emergendo in queste ultime ore c'è il. Il provvedimento sarà confermato fino al 31 dicembre 2024, ma gli aspetti da tenere d'occhio saranno diversi a cominciare dal plafond di spesa detraibile al 50% che passerà a 8.000 ... Bonus mobili da 8 mila euro per il 2023 e 2024: ecco come ottenerlo e per cosa si può spendere Ci sono novità importanti per il bonus mobili. La misura verrà estesa fino al 2024, ma il tetto di spesa passerà a 8mila euro.Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, valuta positivamente l’innalzamento nella Legge di Bilancio del tetto del bonus mobili da 5.000 a 8.000 euro ...