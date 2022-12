(Di mercoledì 21 dicembre 2022) È stato prorogato per i prossimi due anni anche iled elettrodomestici. Anche nel 2023 e nel 2024 sarà possibile chiedere la detrazione sull’acquisto died elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+. Il, rivolto a chi ristruttura la propria abitazione, subirà però un calo, anche se di minore entità rispetto a quanto previsto inizialmente dal governo. L’ammontare massimo su cui è calcolato il beneficio è stato infatti ridotto da 10mila e 8mila, e non più a 5milaproposto in precedenza, grazie a un emendamento approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Le somme spese entro quella soglia per l’acquisto dipotranno essere detratte al 50 percento dall’ammontare dovuto al ...

Ilverrà prorogato ma non a 5.000 euro, come già previsto, ma a 8.000 , riducendo quindi il taglio rispetto ai 10.000 euro di quest'anno. Un emendamento alla manovra approvato in ...Prorogato ilcon tremila euro in più rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. Il Pirlo delle 6 Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere ogni giorno, orario aperitivo, ... Bonus mobili da 8.000 euro: ecco come ottenerlo Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Bonus mobili Sarà prorogato a 8.000 euro rispetto ai 10mila di quest'anno: per gli anni 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici green in caso di ristrutturazione, fino alla ...