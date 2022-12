Bonus cultura raddoppia a mille euro | dal voto di maturità al reddito | ecco i requisiti

Sky Tg24

Così su Twitter il senatore del Pd Dario Franceschini, ex ministro della. 9.05 Più ... 8.49Mobili prorogato, sale a 8mila euro Ilmobili verrà prorogato ma non a 5.000 euro, come ...Doppio18enni in base a Isee o merito Ilper i 18enni verrà cambiato. Arriveranno due nuovi, di 500 euro ciascuno e cumulabili tra loro. Il primoè legato a una ' ... Bonus cultura, sarà legato a Isee e voto di maturità: arrivano due carte al posto di 18App Bonus 18enni, nel 2023 le carte sono 2: per redditi bassi e per merito. A chi spetta, chi è escluso dal bonus cultura e chi riceve 1000 €.Per il nuovo regolamento un tavolo ai primi di gennaio tra il ministro Sangiuliano e le associazioni di categoria ...