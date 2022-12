Biden a Zelensky | Mr President | bentornato

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Usa, 21 dicembre 2022 "Signore è un piacere riaverti, sono lieto che tu sia riuscito a fare questo viaggio per essere qui e sai che è un onore essere al tuo fianco nella difesa dell'Ucraina. Sono già passati 300 giorni dal brutale assalto all'Ucraina, un attacco all'esistenza del Paese come nazione, un attacco al popolo ucraino innocente, senza nessun motivo diverso dall'intimidazione". Lo ha detto ile degli Stati Uniti Joericevendo alla Casa Bianca ile ucraino Volodymyr. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

