“Benvenuta Maria Vittoria” UeD | l’amata coppia mamma e papà per la prima volta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Fiocco rosa e festa grande a Uomini e Donne per l’arrivo di, figlia di una delle coppie più amate e solide della storia del dating show condotto e ideato daDe Filippi. La notizia della nascita dellafiglia dellaè arrivata sui social con alcune foto. “”, ha scritto l’ex tronista a corredo degli scatti. Laemozionata ha commentato: “La nostra vita”. Con un pizzico di ironia, l’ex tronista ha commentato la nascita della suafiglia. L’ex volto del dating show di Canalr 5 ha assistito al parto della compagna e ha pubblicato una foto che mostra la sua espressione: “La mia faccia dopo aver visto una parte di testa uscire! Bianco e giramenti di testa”, ...

Blasting News Italia

Vittoria' , ha infatti scritto a corredo dello scatto con il quale ha annunciato la nascita. A stretto giro Claudia ha pubblicato la medesima fotografia del piedino della bimba sui ...... Sergio Rubini, Lorenza Indovina, Nicola Rignanese, Davide Giordano, LuigiBurruano, Alfonso ... I am beautiful - Ballando con Baudelaire , in onda alle 21.15 su Rai 5 Inga Lindstrom -a ... Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia diventano genitori: 'Benvenuta Maria Vittoria' Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori: il 21 dicembre 2022 è nata la piccola Maria Vittoria. L'annuncio social.Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, ha assistito al parto della compagna Claudia Dionigi. La neomamma si sta ancora riprendendo, ma è al settimo cielo. La piccola Maria Vittoria sta benis ...