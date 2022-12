Becker | prima intervista dopo il carcere | ' Sono un uomo nuovo'

Vanity Fair Italia

Uscito dal carcere da quattro giorni, estradato dalla Gran Bretagna in Germania dove è atterrato con un volo privato pagato da un amico, Borisha raccontato per lavolta i suoi otto mesi in prigione. L'ha fatto in un'intervista esclusiva alla tv tedesca Sat1 che, secondo quanto riporta L'Equipe, gli è fruttata oltre mezzo ...'Ho capito che le cose accadono sempre per un motivo' così il tedesco Borisallaintervista fuori dal carcere. 'Nessuno mi chiamava per nome'parla per lavolta dopo il rilascio dal carcere . L'ex campione di Wimbledon era stato condannato a 2 anni e ... Boris Becker: «Avevo paura di essere messo in cella con assassini e stupratori» Il grande tennista Boris Becker torna alla ribalta. L'emittente tedesca SAT.1 ha mandato in onda la prima intervista con il campione tedesco dopo l'uscita dal ...Tennis - Flash, Focus | "Ho capito che le cose accadono sempre per un motivo" così il tedesco Boris Becker alla prima intervista fuori dal carcere. "Nessuno mi chiamava per nome" ...