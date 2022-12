Beatrice Quinta si è tatuata il nome di Dargen D’Amico sulle ascelle

Il Fatto Quotidiano

si è tatuata il nome del rapper e produttore. In quale parte del corpo lo ha fatto Ai lati del seno, con "Dargen" da una parte e "D'Amico" dall'altra . A riprova di quanto fatto un ...In piazza Bra si esibiranno quindi i Santi Francesi, vincitori del talent di Sky X Factor, e poi, Linda e i Tropea oltre a Niveo, concorrente di Amici 2022, vincitore del contest di ... Beatrice Quinta si tatua il nome di Dargen D’Amico: la posizione scelta fa discutere il web Ancora violenza e morte in Iran. Un'adolescente iraniana di nome Masooumeh è morta a Teheran dopo essere stata arrestata perché si era tolta il velo in classe in segno di ...Addio ad Asor Rosa, aveva 89 anni. Lo storico della letteratura e saggista italiano, era nato a Roma nel 1933. Professore di di letteratura italiana alla Sapienza di Roma, deputato del PCI, ...