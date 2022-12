“Basta carbone per la Befana | inquina” | l’ultima folle campagna di una pediatra “gretina”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Che nessuno si azzardi a metterenella calza per la. . E’ altamentente. Bambini “cattivi”, fatevene una ragione. Detto così sembra uno scherzo, una battuta da cabaret di terz’ordine, invece no. La genialata arriva da un pulpito non da teatro comico ma dalla rivista scientifica Bmj. Nella quale una, Tamsin Holland e le figlie Liliac e Mirigold, lanciano un appello per sensibilizzare sul problema del surriscaldamento globale e delle emissioni di CO2. Sono ironici, sono seri, non è dato sapere. Ma sicuro è l’effetto: tra il ridicolo e il demenziale, visto la serietà con cui lo annunciano. “Nienteper la”: i frutti del gretinismo Nonotante Greta Thumberg qualche mese fa abbia lasciato il testimone delle sue ...