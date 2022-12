(Di mercoledì 21 dicembre 2022) ROMA – “Condivido parola per parola quello che ha detto il ministro dellaSchillaci”: l’“è l’diilvada. In Italia vediamo nell’ultimo periodo grandi giornali che si sono lanciati in argomenti dove evidentemente non hanno ascoltato il pensieroe hanno preso una direzione profondamente antiscienza e no-vax. L’agenziaè l’disi possa interessare le persone ad argomenti scientifici consultando a seconda dei vari problemi gli specialisti dei vari settori”. Lo sottolinea Matteo, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di ...

Today.it

'Fare un tampone prima del cenone di Natale non serve assolutamente a niente', afferma all'Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando il tweet del virologo Roberto Burioni che ha affermato che farà un ...Leggi anche Covid, test rapido prima di cenone Natale: cosa dicono, Crisanti, Gismondo Covid oggi Italia, giù i contagi ma i morti salgono: oltre 100 al giorno Covid, obbligo mascherine in ... Sanità: Bassetti, 'Adnkronos Salute esempio di come va fatto giornalismo scientifico "Fare un tampone prima del cenone di Natale non serve assolutamente a niente" afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di ...I PRESENTI – Giocatori, dipendenti del club e dirigenti dell’Inter, con in testa il presidente Steven Zhang, hanno partecipato stasera alla festa di Natale del club a Milano. All’evento organizzato a ...