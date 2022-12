(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Bruttaper le squadrenella nona giornata dell’2022-2023. L’Umana Reyere la Dolomiti Energiaperdono le loro rispettive partiteilSlobozhanske e loWroclaw e chiudono dunque il 2022 in campo europeo con l’amaro in bocca. UMANA REYERSLOBOZHANSKE 71-75 (19-14, 17-16, 13-24, 22-21)cade in casaile viene agganciata proprio dalla squadra ucraina al terzo posto in classifica (girone A). I padroni di casa iniziano decisamente meglio e con le triple di Spissu, Moraschini e Granger salgono velocemente sul 15-5. Ilnon ci sta e reagisce, ...

OA Sport

da dimenticare per le italiane nella nona giornata della Eurocup 2022/2023 di. Sono arrivate delle sconfitte sia per la Dolomiti Energia Trento che per l' Umana Reyer Venezia . I ...Anche solo una partita dicon loro è una cosa emotivamente molto bella. Ringrazio Bebe per la, la porterò dentro. Lo sport è un modo per lasciare fuori i problemi della vita. Che siano ... Basket, serata amara per le italiane in EuroCup: Venezia e Trento cadono contro il Prometey e lo Slask Il presidente federale sui contributi statali elargiti da Sport e Salute: "Noi siamo ottavi, una vera vergogna. Ci avevano promesso maggior ...Ancora una sconfitta per il Basket Atina, questa volta nella gara di recupero contro Basket Itri rinviata a causa ...