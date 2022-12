Basket | Nba | Utah vince a Detroit trascinata da uno strepitoso Markkanen

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), 21 dic. - (Adnkronos) - Vittoria comoda per(18-16) che si impone a126-111 segnando almeno 30 punti in ogni quarto e sbarazzandosi nella ripresa dei Pistons (8-25), aggrappati ai 30 punti del miglior Jaden Ivey della stagione che tira 10/14 dal campo, 2/2 dall'arco con quattro rimbalzi e cinque assist. Positivo anche l'impatto di un altro rookie: Jalen Duren in doppia doppia da 15 punti e 14 rimbalzi, conche incassa la sesta sconfitta nelle ultime sette gare e sprofonda sempre più sul fondo della Eastern Conference. Partita da record per Lauriche chiude con 38 punti a referto (massimo in carriera eguagliato, al pari di quanto fatto registrare contro Phoenix lo scorso 18 novembre) e ben nove triple a bersaglio: per il finlandese ci sono anche cinque rimbalzi ...

Ottava vittoria in fila per i Knicks che surclassano 132 - 94 al Madison Square Garde i campioniin carica dei Golden State Warriors trascinati ancora una volta dai 22 punti di Immanuel Quickley con 5/6 dall'arco e dai 21 con cinque assist di Jalen Brunson; due dei sei giocatori in doppia ...Sesta sconfitta nelle ultime otto per i campioniin carica. I Washington Wizards vincono a sorpresa a Phoenix , dove si sono imposti 110 - 113 trascinati da Kyle Kuzma, autore di 29 punti, sei ... NBA, i 30 giocatori più strapagati di sempre: c'è anche Klay Thompson Detroit, 21 dic. - (Adnkronos) - Vittoria comoda per Utah (18-16) che si impone a Detroit 126-111 segnando almeno 30 punti in ogni quarto e sbarazzandosi nella ripresa dei Pistons (8-25), aggrappati..I Nuggets vincono il big match contro i Grizzlies con tripla doppia del serbo. Fontecchio gioca solo 5' nel successo di Utah ...