Basket | Nba | ottava vittoria di fila per i Knicks | Warriors battuti 132-94

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) New York, 21 dic. - (Adnkronos) -inper iche surclassano 132-94 al Madison Square Garde i campioni Nba in carica dei Golden Statetrascinati ancora una volta dai 22 punti di Immanuel Quickley con 5/6 dall'arco e dai 21 con cinque assist di Jalen Brunson; due dei sei giocatori in doppia cifra di New York, in un match dominato dai padroni di casa che partono 8-0 nel punteggio e non si voltano più indietro. Sesta sconfitta nelle ultime otto per i californiani, senza Steph Curry e con un Jordan Poole da 26 punti e poco altro.

