Basket | Nba | Miami senza Butler e Lowry perde in casa con Chicago

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), 21 dic. - (Adnkronos) - Battuta d'arrestolinga per iHeat (16-16) che cedono 113-103 contro iBulls (12-18). Per la squadra dell'Illinois Nikola Vucevic chiude con 29 punti e 12 rimbalzi, DeMar DeRozan ne aggiunge 24 e così i Bulls interrompono una striscia di quattro ko approfittando della rotazione ridotta degli Heat (Jimmye Kyle) che non vanno oltre i 27 punti, 12 rimbalzi e sei assist di Bam Adebayo e i 19 con sette passaggi vincenti di Tyler Herro.

Sesta sconfitta nelle ultime otto per i campioniin carica. I Washington Wizards vincono a sorpresa a Phoenix , dove si sono imposti 110 - 113 trascinati da Kyle Kuzma, autore di 29 punti, sei ...Nella notte ci sarà il consueto appuntamento con il grande spettacolo del, poi nel pomeriggio esibizioni tennistiche e amichevoli calcistiche. In serata la Champions League femminile, le ... NBA Christmas Day, dove vederlo Gratis in Streaming Rispondere sul campo alle critiche di incompatibilità era un dovere per il Big Three dei Bulls, e la buona notizia viene da Miami. Nikola Vucevic guida la rivolta delle stelle, dopo i ...Ishbia acquisterà la maggioranza delle quote dei Suns per il prezzo record di quattro miliardi di dollari I Phoenix Suns hanno un nuovo proprietario, o almeno lo avranno a breve. Secondo quanto annunc ...