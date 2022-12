Basket femminile | Virtus Bologna | brutto tonfo in casa contro l’USK Praga in Eurolega

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Brutta sconfitta per laSegafrdonel settimo turno di2022-2023. Nel girone A, la squadra allenata da Giampiero Ticchi subisce il quinto ko, questa volta al PalaDozza,(marchiato ZVVZ) per 61-85X. Pur se in rotazione a sette, le ceche trovano 22 punti da Brionna Jones, in doppia doppia con ulteriori 15 rimbalzi, e 18 (con 14) da Alyssa Thomas. Per le V nere “pungono” solo Cecilia Zandalasini (14 punti) e Cheyenne Parker (13 con 12 rimbalzi). Le cose iniziano subito poco bene per la squadra di, che pure, nel momento di punteggio basso del primo quarto, riesce anche a portarsi avanti 10-9 con buone iniziative del trio Zandalasini-Parker-Laksa. In due minuti, però, Thomas e Fagbenle siglano il 10-18, ed è da lì che le cose ...