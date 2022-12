Basilicata | campagna vaccinale anti-Herpes Zoster per fragili e over 65

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute) - La Regionefa un passo importante per proteggere la popolazione dall', comunemente detto 'Fuoco di Sant'Antonio', avviando unacon chiamata attiva dedicata a tutti i nati nel 1957. Prima Regione del Sud Italia e tra le prime a livello nazionale a lanciarla, con l'iniziativa laintende "dare la migliore protezioneal momento disponibile", dichiara l'assessore alla Salute e Politiche della persona, Francesco Fanelli. "Abbiamo introdotto la chiamata attiva per chi quest'anno è diventato sessantacinquenne, con invio a domicilio di una informativa che riporta le indicazioni utili a contattare gli ambulatori vaccinali competenti, per poi prenotare la vaccinazione". ( accessori ...

