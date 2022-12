(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – La Regionefa un passo importante per proteggere la popolazione dall’, comunemente detto ‘Fuoco di Sant’Antonio’, avviando unacon chiamata attiva dedicata a tutti i nati nel 1957. Prima Regione del Sud Italia e tra le prime a livello nazionale a lanciarla, con l’iniziativa laintende “dare la migliore protezioneal momento disponibile”, dichiara l’assessore alla Salute e Politiche della persona, Francesco Fanelli. “Abbiamo introdotto la chiamata attiva per chi quest’anno è diventato sessantacinquenne, con invio a domicilio di una informativa che riporta le indicazioni utili a contattare gli ambulatori vaccinali competenti, per poi prenotare la vaccinazione”. (VIDEO) Per chi invece avesse ...

Adnkronos

Roma, 21 dic. - La Regionefa un passo importante per proteggere la popolazione dall'Herpes Zoster, comunemente detto 'Fuoco di Sant'Antonio', avviando unavaccinale con chiamata attiva dedicata a tutti i ...LaWomen in Technology " Women in Tech, invece, ha l'obiettivo specifico di colmare il ... Calabria e. L'obiettivo è aiutarli a intraprendere la migliore carriera universitaria , ... Basilicata, campagna vaccinale anti-Herpes Zoster per fragili e over 65 “I dati al 2019 fotografati oggi dalla fondazione GIMBE riguardo le sanità regionali danno un quadro che troppi smemorati hanno cercato di cancellare, pensando di poter attribuire tutti i problemi del ...(Adnkronos) - La Regione Basilicata fa un passo importante per proteggere la popolazione dall'Herpes Zoster, comunemente detto 'Fuoco di Sant'Antonio', avviando una campagna vaccinale con chiamata att ...