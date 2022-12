Bambino | 5 | porta sorellina fuori dalla casa in fiamme | poi torna indietro per salvare altri 7 della famiglia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Undi 5 anni è considerato un eroe perché si è svegliato mentre laera ine si è assicurato che la suadi 9 persone si mettesse in salvo. “Ho preso in braccio Lily, sono andato verso la finestra con lei, poi ho preso il cane e siamo usciti,” ha detto Noah Woods, 5 anni, a WSBTV. “Tutto qua.” Ma ha fatto molto più di questo. Quella mattina, è scoppiato un incendio causato da un corto circuito nella stanza che Noah condivide con la suaLily. Quando si è reso conto del pericolo, ilha preso sua sorella e il cane die ed è corso verso la finestra. L’articolo prosegue sotto la foto. Secondo la pagina GoFundMe avviata per aiutare lacon le spese, Noah, Lily e il loro cane ...

