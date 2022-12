Badminton | i ranking mondiali aggiornati Azzurri in crescita | ma la qualificazione olimpica resta una chimera

OA Sport

...i nostri ragazzi in giro per il mondo cercando di conquistare punti importanti per il, non ... ha concluso il presidente della Federazione. " foto Italpress " ....i nostri ragazzi in giro per il mondo cercando di conquistare punti importanti per il, non ... ha concluso il presidente della Federazione. - foto Italpress - . xd6/gm/red 23 - Nov - ... Badminton, Qualificazioni Europei a squadre miste 2023: Italia-Israele 2-3. Azzurri ultimi, Paesi Bassi avanti Indian men's doubles badminton pair of Satwiksairaj Rankireddy and Chirag jumped two spots to achieve a career-best world No. 5 ranking in the BWF World Rankings ...Indian men’s doubles badminton pair of Satwik Sairaj and Chirag jumped two spots to achieve a career-best world No. 5 ranking in the BWF World Rankings on Tuesday. “Into the top 5 of the world! But ...