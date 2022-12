Agenzia ANSA

Una partita a ranghi misti, disputata a Coverciano, ha concluso la prima parte dello stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale. Il primo gruppo - formato da giocatori di Serie B, oltre a ...Mercoledì 21 dicembre, invece, Brunori e gli altrisaranno impegnati in unain famiglia. E dopo l'amichevole interna, ci sarà l'incontro con l'altro gruppo, quello dei trenta ... Azzurri: partitella chiude stage, Brunori in evidenza - Calcio La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Si è conclusa a Coverciano la prima parte dello stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale. Nell'amichevole finale a decidere la sfida è un gol di testa di Cittadini del Modena.