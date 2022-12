Atletica | la 35 km di marcia a coppie sbarca alle Olimpiadi | gara mista a Parigi 2024 | l’Italia sogna con Stano e Palmisano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Mancava soltanto l’ufficialità, puntualmente arrivata prima delle festività natalizie: la 35 km dimiste farà parte del calendariodi. Questa inedità specialità sostituirà la 50 km dimaschile ai Giochi, che andranno in scena nella capitale francese. Ogni squadra insarà composta da un uomo e da una donna, vedremo all’opera 25: 16 si qualificheranno attraverso i Mondiali a squadre diprevisti nel, mentre le altre nove tramite i ranking che sommano i punteggi di uomini e donne. L’leggera avrà dunque il suo secondo evento misto in calendario dopo la 4×400che aveva debuttato a Tokyo, ...

Tiscali

Nel complesso, per l', saranno assegnati 23 titoli olimpici maschili, 23 femminili e due titoli misti: la staffetta 4x400 e, appunto, laa squadre. - foto agenziafotogramma.it - . pdm/...Lasta cercando di capire anche quale sarà la disciplina olimpica di Parigi (ma oggi 'World Athletics lo ha fatto ndr). Ci sarà una prova s quadre (a coppie miste ndr), ma la gara di Eugene di ... Atletica: Marcia. A Parigi2024 ci sarà la 35 km mista a squadre Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...È la massima onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ed è il riconoscimento per l’atleta che dopo diciannove anni ha riportato l’Italia al titolo mondiale all’aperto. Il campi ...