Aston Martin beneficerà dell’uso della propria galleria del vento solo a partire dalla stagione 2025

Il team principal della Red Bull Chris Horner ha individuato per l'ex iridato Sebastian Vettel, che ha appena appeso il casco al chiodo dopo il biennio difficile alla, la figura professionale che per attitudine e leadership potrebbe ricoprire, ove ritornasse nel 'Circus': Lui è ormai una sorta di consulente per la maggioranza dei suoi colleghi" spiega ...Lance Stroll () : ancora una volta Lance Stroll non è stato capace di mostrare quel salto di qualità che in tanti si aspettano da lui. Il figlio del miliardario canadese ha fatto vedere ... Aston Martin: Stroll aumenta la presa per contrastare la Geely - Quattroruote.it Il consorzio guidato dall'imprenditore canadese è salito oltre il 28% del capitale, con l'obiettivo di sfruttare i bassi valori azionari. Sul mercato, però, si specula su una possibile offerta cinese ...