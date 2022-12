Asti | forte esplosione per una fuga di gas | tre feriti gravi VIDEO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sono tre inell’, dovuta a unadi gas, che si è verificata ieri in una villetta a Quarto d’. Le loro condizioni sono considerate. Sono tutti in ospedale ad. Si...

Gazzetta del Sud

Sono tre i feriti nell'esplosione, dovuta a una fuga di gas, che si è verificata ieri in una villetta a Quarto d'. Le loro condizioni sono considerate gravi. Sono tutti in ospedale ad. Si tratta di un uomo di 73 anni, che i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie, del figlio di 42 anni e di un idraulico che si trovava nella villetta al momento dell'esplosione. In casa ......45 Charlton - Brighton 20:45 Manchester Utd - Burnley 21:00 ITALIA SERIE D - GIRONE A- Casale ...30 Pistoiese - Correggese 14:30 Prato - Scandicci 14:30 Sant'Angelo - RealQuerceta 14:30 AC ... Asti, forte esplosione per una fuga di gas: tre feriti gravi Una violenta esplosione si è verificata ad Asti nella notte di ieri, in un'abitazione nella frazione di Quarto d'Asti.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...