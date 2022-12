Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 20 dicembre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Idei programmi più visti di20, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Filumena Marturano ha totalizzato 3467 spettatori (21.45% di share); il film Le Streghe su Canale5 ha conquistato in media 2010 spettatori (share 12.33%), mentre il film Deadpool 2 su Italia1 ha realizzato 811 spettatori (4.78%). Su Rai2 il telefilm The Net – Gioco di squadra ha portato a casa 540 spettatori (2.91%) nel primo episodio e 383 (2.44%) nel secondo, mentre la puntata del programma di attualità #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 1127 (7.29%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 757 spettatori (5.21%) e su La7 il film La figlia del ...