Ascolti Tv analisi 20 dicembre | stravince Filumena ‘Tataranni’ La strega Anne Hathaway al 12 | 3% Bene Bianchina | sparisce Rai2 | vola Tv8

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)al top: Su Rai1 “Tg1 delle 20.00 a 4,497 milioni ed il 23,9%. Su Canale 5 “Tg5” 4,326 e 22,7%. Su Rai1 “I Soliti Ignoti” a 4,286 milioni di spettatori e il 21,1%. Su Canale 5 “Striscia la Notizia” 3,946 milioni di spettatori con uno share del 19,5% Calcio mondiale in archivio e la coppia di Imma Tataranni alle prese con Eduardo martedì 20. ConMarturano in prima serata su Rai1,ha speso comunque il battesimo della serie tv sul calcio, Gioco di squadra. Canale 5 ha schierato la prima tv del film Le Streghe, mentre Italia 1 si è affidata al film Deadpool 2. L’offerta di approfondimento non era composta solo da #Cartabianca, con Rete4 che ha mandato in onda Zona Bianca, mentre La7 ha completato la griglia di base con la pellicola cult Il Gattopardo. Ecco in che ordine la stima di Auditel ...