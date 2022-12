Ascolti TV 20 dicembre 2022 | boom Soliti Ignoti – Il ritorno | Amadeus festeggia un' altra vincita

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Come sono andati glitv del giorno 20? Entra nel vivo la settimana di Natale e, nella serata di ieri, Rai e Mediaset hanno proposto svariati film. Ma le emozioni non si sono certamente risparmiate nelle precedenti ore, infatti segnaliamo i trionfi dei programmi condotti dae Flavio Insinna. Se L'Eredità non ha avuto modo di brindare ad una, al contrario, isì. Vediamo subito quanto hanno vinto i concorrenti die come sono andati glitv del 20/12.TV ieri 20Prime Time Serata in compagnia di Filumena Marturano, quella che Rai 1 ha offerto ai suoi 3.47 milioni di spettatori (share 21.5%). Canale 5, invece, ha raggiunto 2.01 milioni di ...