Arretrati contratto scuola | non sono stati considerati assegni alimentari o di congedo straordinario Messaggio NoiPa

Orizzonte Scuola

...invece mi ha detto che non mi avrebbe più pagato nonostante quello che era scritto nele ... "NON VOLEVA PAGARMI GLI" In seguito, continua Pignagnoli, "hanno iniziato a dirmi che non ......invece mi ha detto che non mi avrebbe più pagato nonostante quello che era scritto nele ... 'Hanno iniziato a dirmi che non mi avrebbero pagato glie questo è durato fino a ... Arretrati contratto docenti e Ata, cifre al netto: alcune risposte ai vostri casi concreti La revisione del reddito di cittadinanza e del bonus cultura per i 18enni, la mini-proroga del superbonus, gli interventi contro il caro-energia e le multe per chi rifiuta i pagamenti con i Pos.La data di esigibilità delle somme è prevista tra il 27 e il 30 dicembre: tutte le info utili in merito agli arretrati.