Arrestato dai carabinieri latitante serbo 31enne con condanne per furti e rapine

RiminiToday

...sorpreso in flagranza di reato è statodagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia che hanno sequestrato gli stupefacenti. L'arresto è stato effettuato......deciso di lasciare la casa che condivideva col compagno e insieme al figlio andare a vivere...urla erano stati i vicini che avevano chiamato i carabinieri che in quell'occasione avevano... Perquisizione con le unità cinofile, in casa custodiva della cocaina. Arrestato dai Carabinieri MARKOVIC Bojan, 38enne di origine serba, latitante dal 2011, è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno operato congiuntamente con quelli della ...Aizza il cane contro i carabinieri, dopo averlo fatto nei confronti di altre persone. In manette è finito un 28enne di Baiano, arrestato dai militari della locale Compagnia per ...